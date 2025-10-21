در گردهمایی مدیران منطقه چهار کشوری صنایع تبدیلی کشاورزی به میزبانی استان مرکزی، چالشها و مشکلات موجود این بخش بررسی شد.
معاون صنایع تبدیلی وزارت جهادکشاورزی در این گردهمایی گفت: صنایع تبدیلی به عنوان یکی از حلقههای زنجیره تولید نقش مهمی در امنیت غذایی کشور دارد.
مجید اسداللهی فرآوری و ایجاد ارزش افزوده محصولات کشاورزی را اولویت وزارت جهادکشاورزی عنوان کرد که نقش مهمی در صادرات و درآمد کشاورزان دارد.
او افزود: تسهیل در صدور مجوزها برای متقاضیان و سرمایه گذاران برای احداث صنایع تبدیلی را یکی از دغدغههای این بخش دانست و افزود: حل این مشکل کمک شایانی به کاهش ضایعات و محصولات تولیدی با ارزش افزوده بالا خواهد شد.
مدیر صنایع تبدیلی جهادکشاورزی استان هم به ظرفیتهای استان در حوزه صنایع تبدیلی اشاره کرد و گفت: اکنون ۴۵۰ واحد صنایع تبدیلی با ظرفیت پنج و سه دهم میلیون تن و اشتغالزایی ۹ هزار نفر در استان وجود دارد.
رضا باجلانی بی ثباتی اقتصادی و کمبود نقدینگی را از جمله مشکلات واحدهای صنایع تبدیلی بیان کرد و افزود: ایجاد زیرساختهای مناسب از جمله مشکل سرمایه گذاری در این بخش است.
در این نشست برخی از مسائل و مشکلات حوزه صنایع تبدیلی رفع و در صورت نیاز به پیگیری در سطح کشور، در وزارت جهادکشاورزی مطرح خواهد شد.