استقلال کازرون با پیروزی مقابل نماینده خراسان رضوی به رده دوم جدول رده بندی لیگ برتر هندبال مردان کشور صعود کرد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، استقلال کازرون با پیروزی مقابل نماینده خراسان رضوی به رده دوم جدول رده بندی لیگ برتر هندبال مردان کشور صعود کرد.

در هفته چهارم لیگ برتر هندبال مردان کشور، تیم استقلال کازرون ساعت ۱۶ امروز به مصاف نیروی زمینی سبزوار رفت و ۳۱ بر ۲۳ مقابل نماینده خراسان رضوی به برتری رسید.

استقلال کازرون با این پیروزی ۶ امتیازی شد و بر حسب تفاضل گل نسبت به سپاهان اصفهان در رده دوم جدول رده بندی قرار گرفت.

در این رقابت‌ها یازده تیم حضور دارند.

استقلال با خرید امتیاز نیروی زمینی کازرون نماینده استان فارس در این فصل رقابت‌های لیگ برتر هندبال مردان کشور است.