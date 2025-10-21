رئیس اطلاعات خارجی روسیه؛
متحدان اروپایی ناتو آماده جنگ با روسیه می شوند
سرگئی ناریشکین رئیس اطلاعات خارجی روسیه گفت : متحدان اروپایی ناتو برای جنگ با روسیه آماده می شوند .
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما
به نقل از خبرگزاری تاس، مسکو در حال مشاهده آماده شدن متحدان اروپایی ناتو برای جنگ با روسیه است.
بر اساس متنی که در پایگاه اینترنتی رسمی سرویس اطلاعات خارجی روسیه منتشر شده است «سرگئی ناریشکین»، رئیس این دستگاه، در نشست روسای نهادهای امنیتی و اطلاعاتی کشورهای عضو کشورهای مستقل همسود (CIS) این موضوع را بیان کرد.
وی گفت: «ما به روشنی میبینیم که متحدان اروپایی ناتو در حال آماده شدن برای جنگ با کشور ما هستند. ماموریت تعیین شده این است که در مدت زمانی کوتاه، تمام منابع لازم برای نیروهای واکنش سریع ناتو که برای این منظور تعیین شدهاند، اختصاص یابد.»
ناریشکین افزود: «آنها تولیدات دفاعی در سراسر اروپا را بهسرعت گسترش دادهاند. اقدامات بسیج عمومی و القای منظم تبلیغاتی درباره به اصطلاح تهاجم اجتناب ناپذیر روسیه، به روال عادی تبدیل شده است.»
به گفته رئیس سرویس اطلاعات خارجی روسیه، این کشور همچنین از این موضوع آگاه است که «مسئله یافتن شمار کافی از نیروهای بسیج شده با آمادگی جسمانی و روانی مورد نیاز همچنان حلنشده باقی مانده است.»
وی در ادامه گفت: «دردسر دیگر برای سران اروپایی، بیتفاوتی گسترده اجتماعی و نارضایتی از نخبگان حاکم است، به ویژه در میان جوانان. بروکسل، پاریس و برلین همچنین اطمینان ندارند که واشنگتن در صورت وقوع جنگ با روسیه، تعهدات خود ذیل ماده ۵ پیمان واشنگتن (ناتو) را انجام دهد. بدون این تعهد، همانطور که حتی سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا نیز اذعان کرده، هرگونه محاسبهای برای دستیابی به برتری راهبردی بر کشور ما، نقل قول میکنم، خیالی است.»