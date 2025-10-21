استاندار البرز به صورت برخط و بی واسطه با جمعی از مردم استان گفتوگو کرد و و با شنیدن مسائل و موضوعات مطرح شده، دستور و مشاوره لازم را ارائه داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ در این گفتوگوها که روز سه شنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۴ به صورت جداگانه صورت گرفت، شهروندان از مناطق مختلف استان به طرح دیدگاهها، پیشنهادها و مسائل خود در حوزههای گوناگون از جمله بهداشت و درمان، حملونقل، خدمات شهری، اشتغال، محیط زیست و توسعه زیرساختها پرداختند.
گفتوگو به مدت دو ساعت ادامه داشت همچنین در این ارتباط صیادی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان نیز حضور داشت و از نزدیک به بررسی موضوعات مرتبط با حوزه درمانی پرداخت.