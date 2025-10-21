روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان: رصد و پایش و پیگیری‌های فنی و حقوقی منشأ بوی نامطبوع در شاهدیه ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، روابط عمومی و امور رسانه اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد اعلام کرد: در ادامه پیگیری جدی و برخورد با منشاء بوی نامطبوع در محدوده شاهدیه یزد و در پی شکایات متعدد و مستمر واصله از اهالی و ساکنین محدوده شاهدیه مبنی بر انتشار بوی شدید و آزاردهنده، اداره حفاظت محیط زیست شهرستان یزد به صورت مستمر و تخصصی موضوع را در دستور کار قرار داده و از ابتدای دریافت نخستین گزارش‌ها تا کنون، عملیات پایش و بررسی‌های میدانی و شبانه‌روزی را در سطح گسترده انجام داده است.

بر اساس این اقدامات، با حضور کارشناسان فنی اداره و در هماهنگی مستقیم با ساکنان مناطق تحت تأثیر، از نقاط مختلفی که بیشترین شدت بو گزارش شده بود، بازدید و ارزیابی‌های تخصصی انجام گرفت.

نتیجه پایش‌ها نشان می‌دهد که عوامل مختلفی نظیر سوزاندن زباله‌ها و مواد پلاستیکی، شبکه‌های جمع آوری فاضلاب، تخلیه فاضلاب‌های تانکری موردی و همچنین در مواردی شبکه جمع آوری فاضلاب در محدوده شهرک صنعتی یزد و نیز برخی واحد‌های صنعتی مستقر در اطراف شهر به ویژه شهرک صنعتی در ایجاد بوی آزاردهنده موثر هستند.

در همین راستا از فاضلاب برخی واحد‌های مشکوک نمونه برداری و اخطار لازم به سایز واحد‌های مرتبط صادر شد و همچنین مکاتبات لازم با ارگان‌های مسئول انجام پذیرفت.

تأکید می‌شود که موضوع در قالب مستمر رصد و پایش توسط اداره حفاظت محیط زیست شهرستان یزد دنبال منشأ بو، پیگیری‌های فنی و حقوقی ادامه خواهد داشت. علاوه بر این، ارزیابی عملکرد تصفیه خانه‌های فاضلاب و خطوط انتقال مرتبط به صورت ویژه در دستور کار قرار خواهد داشت.