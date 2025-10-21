بازیهای آسیایی جوانان ۲۰۲۵؛ برتری پسران ایران مقابل چین
تیم هندبال پسران جوان ایران صاحب دومین پیروزی خود در بازیهای آسیایی بحرین شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، تیم هندبال جوانان پسر ایران امروز سه شنبه ۲۹ مهر در دومین دیدار خود در سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان مقابل تیم سرسخت چین به میدان رفت و دومین پیروزی خود را کسب کرد.
هر دو تیم بازی را با احتیاط آغاز کردند تا جایی که نتیجه تا دقیقه ۱۰، با تساوی ۱ -۱ دنبال میشد. پس از این دقایق چین محک حریف قدر خود را تمام کرد و با یک گل قفل دروازهها را شکست تا بازی به جریان بیفتد و در نهایت هم این نیمه با تساوی ۹ -۹ به پایان برسد.
در نیمه دوم، اما پسران کشورمان به خود آمدند و توانستند اختلاف گل خوبی ایجاد کنند و سوار بازی شوند تا در نهایت در پایان نتیجه ۱۷ -۲۰ روی تابلوی نتیجه نقش ببندد.
تیم هندبال پسران ایران که در بازی نخست خود مقابل تایلند ۴۲-۱۲ به برتری رسیده بود، فردا استراحت میکند و روز پنج شنبه در سومین بازی خود به مصاف قزاقستان خواهد رفت.
جالب اینکه روز گذشته نیز تیم دختران هندبال ایران در بازیهای آسیایی جوانان بحرین موفق به شکست چین با نتیجه ۲۵-۳۰ شده بود و در فاصله ۲۴ ساعت تیم پسران ایران این پیروزی را تکرار کرد.
از دقایقی دیگر در سایر دیدارهای روز دوم و در بخش هندبال پسران تایلند با کویت و امارت متحده عربی با قزاقستان دیدار میکند.
سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان فردا چهارشنبه ۳۰ مهر با برگزاری مراسم افتتاحیه به طور رسمی آغاز میشود و تا ۹ آبان به میزبانی بحرین برگزار خواهد شد.