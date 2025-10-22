به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان البرز از اجرا طرح خط انتقال پساب شهر کرج به شهرک امید البرز با ظرفیت ۸۰ لیتر بر ثانیه خبر داد.

عقاب نشین عنوان کرد: خط انتقال پساب طرح استحصال پساب به مخزن بالادست شهرک امید البرز به طول ۲ کیلومتر برای تخصیص آب صنعتی به واحد‌های صنعتی مستقر در شهرک صنعتی امید البرز، با اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال در حال اجرا است.



وی با اشاره پیشرفت ۷۲ درصدی تصفیه خانه شهرک امید البرز گفت: این تصفیه خانه با هدف تخصیص آب برای واحد‌های صنعتی مستقر در شهرک در حال انجام است که علاوه بر افزایش سطح استاندارد‌های زیست‌محیطی، زیرساخت‌های پایدار برای سرمایه‌گذاری‌های جدید در شهرک صنعتی امید البرز مهیا می‌سازد.