انتخابات همیار مشاور با هدف تقویت مشارکت دانش‌آموزان در فرآیند هدایت تحصیلی و ارتقای ساحت سیاسی و اجتماعی تعلیم و تربیت، در آموزشگاه دخترانه شاهد ناحیه یک زاهدان با حضور معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان گفت: این انتخابات با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های دانش‌آموزی در حوزه مشاوره تحصیلی و روان‌شناختی برگزار شد.

کیخا افزود: در این انتخابات، دانش‌آموزان دوره متوسطه اول و دوم و پایه ششم مدارس شاهد با شور و اشتیاق در فرآیند رأی‌گیری شرکت کردند تا نمایندگان همیار مشاور خود را انتخاب کنند.

وی افزود: افرادی که قرار است در تعامل مستقیم با مشاوران مدارس، نقش مؤثری در هدایت تحصیلی، ارتقای سلامت روان و تقویت روحیه مشارکت و مسئولیت‌پذیری ایفا کنند.