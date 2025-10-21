پخش زنده
انتخابات همیار مشاور با هدف تقویت مشارکت دانشآموزان در فرآیند هدایت تحصیلی و ارتقای ساحت سیاسی و اجتماعی تعلیم و تربیت، در آموزشگاه دخترانه شاهد ناحیه یک زاهدان با حضور معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان گفت: این انتخابات با هدف بهرهگیری از ظرفیتهای دانشآموزی در حوزه مشاوره تحصیلی و روانشناختی برگزار شد.
کیخا افزود: در این انتخابات، دانشآموزان دوره متوسطه اول و دوم و پایه ششم مدارس شاهد با شور و اشتیاق در فرآیند رأیگیری شرکت کردند تا نمایندگان همیار مشاور خود را انتخاب کنند.
وی افزود: افرادی که قرار است در تعامل مستقیم با مشاوران مدارس، نقش مؤثری در هدایت تحصیلی، ارتقای سلامت روان و تقویت روحیه مشارکت و مسئولیتپذیری ایفا کنند.