اجرای برنامه‌های ورزش صبحگاهی در مدارس موجب افزایش شادابی، نشاط و تمرکز دانش‌آموزان در طول روز تحصیلی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ کارشناسان معتقدند که ورزش‌های سبک صبحگاهی، علاوه بر تقویت آمادگی جسمانی، به بهبود روحیه و افزایش انرژی مثبت در میان دانش‌آموزان کمک می‌کند.

مدیر یکی از مدارس ابتدایی در این‌باره گفت: از زمانی که ورزش صبحگاهی را به‌صورت منظم در برنامه مدرسه گنجانده‌ایم، دانش‌آموزان با انگیزه و تمرکز بیشتری در کلاس‌ها حاضر می‌شوند.

مطالعات نشان می‌دهد که فعالیت بدنی در ساعات ابتدایی روز باعث افزایش ترشح هورمون‌های شادی و کاهش استرس می‌شود.