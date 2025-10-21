به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حمید ملانوری شمسی در نشست مجمع خیرین مدرسه‌ساز استان همدان، بر نقش بی‌بدیل آموزش در پیشرفت جامعه تأکید کرد و افزود: فرهنگ نیکوکاری باید متناسب با نیاز‌های روز جامعه توسعه یابد.

او با بیان اینکه فرهنگ نیکوکاری از ارکان تمدن اسلامی و ایرانی است، تصریح کرد: وقف، زکات، صدقه و قرض‌الحسنه از روش‌های پایدار تأمین مالی در جامعه اسلامی هستند که باید احیا و ترویج شوند.

استاندار همدان با تأکید بر اینکه آموزش هیچ‌گاه اشباع نمی‌شود، گفت: نیاز جامعه به فضای آموزشی همواره وجود دارد و هرچقدر هم مدرسه ساخته شود باز هم کافی نخواهد بود، زیرا آموزش پایه و اساس همه حرکت‌های توسعه‌ای است.

حمید ملانوری شمسی پیشنهاد کرد: در هر طرح مدرسه‌سازی، گروهی از دانش‌آموزان به‌عنوان» همیاران خیرین» انتخاب شوند تا با مراحل طراحی، ساخت و تأمین مالی آشنا شوند و این فرهنگ در ذهن آنان نهادینه گردد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان همدان هم گفت: بیست‌وهفتمین جشنواره خیران مدرسه‌ساز این استان فردا برگزار می‌شود.

محمد شهلایی افزود: پارسال تعهد خیران در استان همدان، ۱۴۷ میلیارد تومان بود که به طور کامل محقق شد و ساخت فضا‌های آموزشی خیران در راستای عدالت آموزشی است.

او تصریح کرد: در قالب نهضت عدالت آموزشی و توسعه فضا‌های تربیتی، بیش از ۱۰۸ طرح در استان همدان اجرا شده یا در دست ساخت است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان همدان هم گفت: با رفع مشکلات اداری در ساخت و ساز مدارس خیر ساز تا پایان آبان ماه، ۴۶ مدرسه خیر ساز تکمیل می‌شود.

رسول شیدایی افزود: مدارس نیمه تمام در استان همدان همه در اولویت تکمیل هستند و برای ۶۱ مورد آن پیمانکار مشخص شده است.