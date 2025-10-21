صدرنشینی اولسان کره جنوبی در لیگ نخبگان شرق آسیا
رقابتهای فوتبال لیگ نخبگان آسیا در منطقه شرق قاره با برگزاری ۴ دیدار پیگیری شد که طی آن تیمهای ملبورن سیتی، جوهور دارالتعظیم، اولسان اچدی و ماشیدا برابر حریفان خود به برتری دست پیدا کردند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته سوم رقابتهای فوتبال لیگ نخبگان در شرق قاره پهناور آسیا برگزار شد که طی آن ملبورن سیتی ۲ بر یک بوریرام تایلند را شکست داد، در دیگر بازی برگزاری شده چنگدو رونگچنگ ۲ بر صفر مغلوب جوهور دارالتعظیم شد و اولسان اچدی یک بر صفر سانفرس هیروشیما را از پیشرو برداشت. بازی تیمهای شانگهای پورت و ماشیدا هم با برتری ۲ بر صفر ماشیدا به پایان رسید.
در جدول شرق آسیا تیم اولسان اچ دی با ۷ امتیاز در صدر است و تیمهای ویسل کوبه با ۶ و ماشیدا با ۵ امتیاز در ردههای دوم و سوم جای دارند.