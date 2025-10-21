به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ حمیدرضا بهاروند گفت: پس از وقوع یه فقره درگیری منجر به جراحت تعدادی از شهروندان در پارک بی بیان این شهرستان دستگیری متهم یا متهمان اصلی این پرونده در اولویت کار مأموران پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی کلانتری ۱۱ با حضور به موقع یکی از عوامل درگیری که خود را مامور انتظامی معرفی کرده بود را شناسایی و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی مسجدسلیمان بیان کرد: در ادامه اقدامات پلیسی، متهم و ضارب اصلی که متواری شده بود شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه، وی را در یکی از محلات شهرستان دستگیر و هر ۲ متهم جهت رسیدگی به پرونده تحویل مرجع قضایی شدند.