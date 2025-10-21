به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، اسناد مربوط به دریافت وجوهات نقدی و جنسی به‌ دست آمده از مزارع و باغات مشهد و هزینه‌ های انجام شده از محل آن به علت خشکسالی مربوط به سال ۱۰۹۰ قمری و همچنین سند هزینه‌ های آستان قدس به دلیل تخفیف به مستاجر یک مزرعه موقوفه به علت کم‌ آبی و کم شدن محصول آن مربوط به سال‌ های ۱۰۹۰ و ۱۰۹۱ قمری، از جمله اسنادی است که امروز در کتابخانه آستان قدس رونمایی شد.

همچنین سندی با عنوان، هزینه‌ های آستان قدس از بابت نگهداری و تعمیر قنات مزرعه سمزقند، موقوفه این آستان مقدس به علت خشکسالی متعلق به سال‌ های ۱۰۹۶ تا ۱۰۹۷ قمری رونمایی شد، کتابچه جمع و خرج موقوفات آستان قدس با احتساب خشکسالی واقع شده، متعلق به سال ۱۲۸۸ قمری از دیگر عناوین آثار رونمایی شده در این مراسم بود.

رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی در آیین رونمایی این اسناد، با اشاره به توجه ایرانیان در ادیان مختلف به موضوع آب در طول تاریخ، گفت: همواره اسراف و ایجاد آلودگی در آب، از بزرگترین گناهان در میان ایرانیان بوده چنان‌ که در دین مبین اسلام نیز به این موضوع، توجه شده است.

محمد علایی کاخکی اضافه کرد: ایران در کمربند خشک کره زمین قرار دارد و از آن می‌ توان به‌ عنوان یک کشور کم‌ آب نام برد، در این‌ میان، دامنه تغییرات میزان بارندگی در کشور نیز بالا است، به عبارتی کشور میانگین بارندگی ثابتی در طول زمان ندارد که این به معنای بروز خشکسالی است.

وی اظهار کرد: اگرچه مقابله با خشکسالی همواره در فرهنگ و تمدن چند هزار ساله کشور وجود داشته است، اما متاسفانه امروز ایرانیان به این پیشینه تمدنی خود، توجه ندارند.

رییس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: حفر چاه‌ های غیرمجاز، لایروبی نشدن کاریزها، بحران آب و خشکسالی و نتایج آن همچون فرونشست زمین در کشور از جمله در شهر مشهد را باید بسیار جدی گرفت.

علایی با اشاره به برخی از طرح‌ های موثر در حوزه تامین آب همچون استفاده از فاضلاب تصفیه شده و جایگزینی آن با چاه‌ های کشاورزی، تاکید کرد: مصرف درست آب در منازل را باید عملی کرد، بی‌ شک بانوان می‌ توانند در این حوزه بیشتر از مردان، اثرگذار باشند.

سازمان کتابخانه‌ ها، موزه‌ ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی با ۵۸ کتابخانه در مشهد و شهرستان‌ ها، دارا بودن چندین هزار اثر موزه‌ ای، ۲ میلیون نشریه ادواری، ۱۰۶ هزار نسخه خطی، ۶۵ هزار کتاب چاپ سنگی و همچنین ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار برگ سند تاریخی از بزرگترین و جامع‌ ترین کتابخانه‌ های جهان اسلام است.