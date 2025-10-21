به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ تیم ملی کشتی آزاد زیر ۲۳ سال برای حضور در رقابت‌های جهانی، صبح امروز راهی شهر نووی ساد صربستان محل برگزاری این مسابقات شد.

شش کشتی گیر مازندرانی به همراه تیم ملی کشورمان، عازم صربستان شدند.

رقابت‌های کشتی آزاد زیر ۲۳ سال جهان از روز جمعه ۲ آبان ماه در صربستان آغاز می‌شود.

اسامی نفرات اعزامی به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: میلاد والی‌زاده (مازندران)

۶۱ کیلوگرم: رضا مومنی (مازندران)

۶۵ کیلوگرم: یاسین رضایی (مازندران)

۷۰ کیلوگرم: سینا خلیلی (مازندران)

۷۴ کیلوگرم: محمد بخشی (مازندران)

۷۹ کیلوگرم: مهدی یوسفی (تهران)

۸۶ کیلوگرم: ابوالفضل رحمانی (مازندران)

۹۲ کیلوگرم: محمدمبین عظیمی (کردستان)

۹۷ کیلوگرم: ابوالفضل بابالو (تهران)

۱۲۵ کیلوگرم: ابوالفضل محمدنژاد (تهران)

سرمربی: پژمان درستکار

مربیان: احسان امینی، اباذر اسلامی، مهدی یگانه جعفری، جلال لطیفی

بدنساز: آقاعلی قاسم نیان

ماساژور: سجاد امیری

آنالیزور: سعید ابراهیمی

پزشک تغذیه: امیر رشید لمیر

سرپرست: محمدجواد یزدانی نیا

برنامه این مسابقات به وقت ایران به شرح زیر است:

پنج شنبه اول آبان ماه:

ساعت ۱۵ تا ۱۶: قرعه کشی تمامی اوزان کشتی آزاد

جمعه ۲ آبان ماه:

ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۶: مسابقات مقدماتی اوزان ۷۴ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۱۸:۱۵ تا ۱۸:۴۵: مسابقات نیمه نهایی اوزان فوق

شنبه ۳ آبان ماه:

ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۶: مسابقات شانس مجدد روز قبل و مقدماتی اوزان ۵۷، ۷۰، ۷۹ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۱۸:۳۰ تا ۱۹:۱۵: مسابقات نیمه نهایی اوزان فوق

ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۰:۳۰: مسابقات رده بندی و فینال اوزان ۷۴ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد

یکشنبه ۴ آبان ماه:

ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۶: مسابقات شانس مجدد روز قبل و مقدماتی اوزان ۶۱، ۶۵، ۸۶ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۱۸:۳۰ تا ۱۹:۱۵: مسابقات نیمه نهایی اوزان فوق

ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰: مسابقات رده بندی و فینال اوزان ۵۷، ۷۰، ۷۹ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد

دوشنبه ۵ آبان ماه:

ساعت ۱۷:۴۵ تا ۱۹:۱۵: مسابقات شانس مجدد اوزان روز قبل

ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰: مسابقات رده بندی و فینال اوزان ۶۱، ۶۵، ۸۶ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد