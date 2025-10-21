هم‌زمان با هفته تربیت‌بدنی و ورزش، برنامه شبانه «اولدوز» قهرمانان ورزشی استان را گرد هم می آورد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ هفته تربیت‌بدنی و ورزش بهانه‌ای است تا بار دیگر قهرمانان و چهره‌های ورزشی آذربایجان غربی به قاب تلویزیون بیایند و شب به‌یادماندنی را برای ورزش‌کاران و ورزش دوستان استان رقم بزنند.

در این برنامه قهرمانان استان که در مسابقات کشوری و بین‌المللی موفق به کسب مدال‌های خوش‌رنگ شده‌اند از رشته ورزشی و مراحل کسب موفقیت خود با مخاطبان سخن می‌گویند.

در ادامه مجری برنامه گفتگویی با خانواده این قهرمانان در خصوص نقش و جایگاه خانواده خواهد داشت . خاطره‌بازی‌های ورزشی به همراه بیم و امیدی که خانواده‌ها در پس برگزاری مسابقات ورزشی دارند، زینت‌بخش این قسمت از برنامه اولدوز خواهد بود.

در این برنامه چهره‌های مطرحی، چون مبین عزیزی هندبالیست ، سینا نوری کاراته‌کا و تارا عباس‌زاده از تیراندازان موفق کشور به همراه خانواده خود حضور خواهند داشت.

برنامه زنده تلویزیونی «اولدوز» به تهیه‌کنندگی سید حسن فرخی، شنبه تا پنج‌شنبه هر هفته ساعت ۲۱ به مدت ۶۰ دقیقه از صداوسیمای آذربایجان غربی پخش می‌شود.