به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس تعاون روستایی شهرستان ماهشهر گفت: تعاون روستایی وظایف و رسالت‌های متعددی در راستای تامین نیاز کشاورزان، دامداران، تولید کنندگان محصولات غذایی استراتژیک کشور و همچنین جمعیت روستانشین دارد که با برنامه ریزی‌های مناسب در تلاش است تا بخشی از این نیازمندی را تامین نماید.

سواری ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۷ هزار و ۴۴۰ کیسه آرد به وزن ۱ میلیون و ۹۷ هزار و ۶۰۰ کیلوگرم میان مناطق روستایی بندر ماهشهر توزیع شده است.

رئیس تعاون روستایی شهرستان ماهشهر بیان کرد: در همین مدت ۲ میلیون و ۷۳۰ هزار لیتر گازوییل با هدف تامین سوخت ماشین آلات کشاورزی نیز میان کشاورزان این شهرستان توزیع شده است.

سواری همچنین از تامین ۹۰۰ کیلوگرم بذر کلزا، ۱۷۵ تن گندم بذری گواهی شده و توزیع ۷۵۰ تن بذر گندم بوجاری شده میان کشاورزان شهرستان بندر ماهشهر خبر داد.