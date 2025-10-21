به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم فوتبال سپاهان ایران در چارچوب رقابت‌های هفته سوم سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا، از ساعت ۱۷:۱۵ امروز (سه‌شنبه، ۲۹ مهر) به مصاف آخال ترکمنستان رفت که این در نهایت با نتیجه یک بر صفر به سود سپاهان به پایان رسید.

ترکیب سپاهان: سیدحسین حسینی، محمد دانشگر، امین حزباوی، آریا یوسفی، امید نورافکن (احسان حاج صفی ۶۸)، عارف حاجی‌عیدی (جواد آقایی پور ۸۹)، آرش رضاوند (انزو کریولی ۸۱)، ریکاردو آلوز، آریا شفیع‌دوست (کاوه رضایی ۶۸)، ایوان سانچز (هادی محمدی ۸۹) و مجید علیاری.

نیمه نخست این دیدار با برتری کامل سپاهان همراه بود. نماینده ایران موقعیت‌های زیادی را ایجاد کرد و حتی ضربه سر آرش رضاوند با تیر دروازه تیم ترکمنستانی هم برخورد کرد، اما دو تیم بدون گل به رختکن رفتند.

نیمه دوم این دیدار با فشار سپاهان روی دروازه آخال ادامه داشت، اما دفاع منظم آخال مانع از گلزنی زرد پوشان ایران شده بود. در نهایت پس از حملات پیاپی سپاهان، در دقیقه ۸۲ توپ برگشتی توسط دروازه‌بان آخال به کاوه رضایی رسید و او با یک ضربه، دروازه آخال را باز کرد.

این بازی در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار شد، اما آخال ترکمنستان میزبان بود چرا که ورزشگاه این تیم برای این دیدار آماده نشد. سپاهان با این پیروزی سه امتیازی شد و در رتبه دوم قرار گرفت. در این گروه تیم موهون باگان هند به علت امتناع از سفر به ایران از رقابت‌ها حذف شد.