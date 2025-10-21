پخش زنده
تاریخ پرافتخار ایران به ویژه در هشت سال دفاع مقدس، گواه روشنی است که هرگاه میدان و مسئولیت به جوانان مؤمن و انقلابی سپرده شده، آنان با ایثار و خلاقیت، حماسههایی آفریدهاند که جهان را به حیرت واداشته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، در طول چهلسال گذشته، موفقیتهای جوانان ایرانی در عرصههای بینالمللی علمی، فناوری و ورزشی، بیسابقه توصیف شده است.
پس از انقلاب اسلامی، با اعتماد نظام به نیروی جوان و سرمایهگذاری بر استعدادهای ناب آنان، شاهد درخشش جوانان ایران در المپیادهای علمی جهانی، دستیابی به فناوریهای پیچیده مانند هستهای و نانو، و کسب مدالهای ارزشمند در میادین ورزشی بینالمللی بودهایم.
این دستاوردهای درخشان، که در تاریخ معاصر ایران کمنظیر است، نتیجه مستقیم اعتماد به جوانان و فراهم آوردن بستری برای شکوفایی استعدادهای آنان در سایه امنیت و استقلال کشور است.
امروز نیز ادامه همان مسیر و تجربه موفق، نشان میدهد که کلید حل چالشهای پیشِ رو و ساخت آیندهای درخشان، اعتماد و تکیه بر نسل جوان انقلابی است.
جوانانی که با الهام از آرمانهای شهیدان و باور به توانمندی خود، در برابر سختترین تحریمها ایستادهاند و با همت والای خود، کشوری سربلند و اثرگذار را در منطقه و جهان ساختند.