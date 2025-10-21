یک شرکت فناور با معرفی فناوری نوینی در حوزه ساخت‌وساز، موفق به توسعه سامانه‌ای شده است که امکان چاپ و ساخت کامل خانه‌های سه‌بعدی را تنها در مدت ۲۴ ساعت فراهم می‌کند؛ رویکردی که می‌تواند تحولی بزرگ در صنعت ساختمان‌سازی و توسعه شهر‌های هوشمند رقم بزند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، یک شرکت فناور از فناوری نوینی رونمایی کرده است که امکان ساخت خانه‌های چاپ سه بعدی را تنها در ۲۴ ساعت فراهم می‌کند.

این خانه‌ها که با استفاده از ۶۰ درصد پلاستیک بازیافتی ساخته می‌شوند، نه تنها سریع‌تر و ارزان‌تر از روش‌های سنتی هستند، بلکه از دوام و مقاومت بالایی برخوردار بوده در برابر نشت و حشرات نیز مقاوم‌اند.

این فناوری که با هدف کاهش پیچیدگی و آلودگی صنعت ساخت و ساز سنتی توسعه یافته، می‌توانند راه‌حلی کارآمد برا بحران مسکن و بازسازی مناطق آسیب‌دیده از بلایای طبیعی ارائه دهد و با استقبال چشمگیر پیش سفارش‌ها رو‌به‌رو شده است. علاقه‌مندان می‌توانند برای مطالعه جزئیات بیشتر به متن این مقاله مراجعه کنند.