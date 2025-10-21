به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: متقاضیان جشنواره «تولید ملی و رسانه» می‌ توانند از طریق سایت جشنواره در این دوره از جشنواره شرکت کنند و مراسم پایانی و اعلام برندگان نیز ۲۴ آذر ماه برگزار می‌ شود.

فیروز ابراهیمی امروز در نشست اعضای برگزاری این جشنواره اظهار کرد: محور موضوعات این جشنواره شامل «رسانه و زنجیره تامین، برند ایرانی، تولید ملی، تشکلهای صنعتی و کارکردهای خلاق رسانه‌ ای، رسانه مسئولیتهای اجتماعی و سرمایه‌ گذار ملی، سیاستهای رسانه‌ ای و حمایت حاکمیتی از تولید ملی، تجربه صنایع در جنگ ۱۲ روزه، پیوند صنعت و فرهنگ برای توسعه خراسان رضوی و صنعت زیرساخت و توسعه» می‌ شود.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی اظهار کرد: موضوعات بخش ویژه این جشنواره شامل «هوش مصنوعی و ترویج تولید ملی و ناترازی روایت ناتوانی تولید» است.

ابراهیمی ادامه داد: آثار منتشر شده در نشریات استانی، کشوری، رسانه‌ های برخط دارای مجوز و خبرگزاری‌ های رسمی از ابتدای مهر سال ۱۴۰۳ تا ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴ مورد پذیرش و داوری جشنواره قرار خواهند گرفت.

وی گفت: تاکنون ۹۰ اثر به دبیرخانه هشتمین جشنواره تولید ملی و رسانه ارسال شده که امید است با افزوده شدن محورهای موضوعی جشنواره و تمدید مهلت شرکت در آن، آثار بیشتری پذیرفته شوند.