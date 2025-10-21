به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ایمان محمدی در دیدار نیمه نهایی وزن ۷۲ کیلوگرم رقابت جهانی کشتی فرنگی زیر ۲۳ جهان به مصاف گاسپر ترتریان از ارمنستان رفت.

ورزشکار خوزستانی تیم ملی کشورمان توانست با شکست دادن حریف ارمنستانی خود به دیدار پایانی این وزن راه یافت. محمدی برای کسب نشان طلا با ابرار آتابایف از ازبکستان روبر و خواهد شد.

همچنین امروز آرمین شمسی پور دیگر ملی پوش خوزستانی تیم ملی کشورمان برای کسب نشان برنز وزن ۵۵ کیلوگرم با حریف خود سرشاخ خواهد شد.