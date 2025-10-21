در جلسه مشترک مرکز مبادله ایران، بانک تجارت و هلدینگ خلیج فارس، تأمین مالی ۹۵۰ میلیون یورویی برای ۶ طرح بزرگ پتروشیمی از طریق اوراق مرابحه ارزی تصویب شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در جلسه مشترکی که عصر امروز با حضور مدیران ارشد مرکز مبادله ایران، بانک تجارت و هلدینگ خلیج فارس برگزار شد، مقرر گردید ۶ طرح مهم و بزرگ پتروشیمی متعلق به هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس از طریق انتشار اوراق مرابحه ارزی تأمین مالی شوند.

به گزارش مدیریت ارتباطات مرکز مبادله ایران، در سال سرمایه گذاری برای تولید و در اقدامی مهم برای جهش تولید در صنعت پتروشیمی، تأمین مالی ۹۵۰ میلیون یورویی از طریق اوراق مرابحه ارزی در مرکز مبادله ایران کلید خورد.

در جلسه سه‌شنبه ۲۹ مهرماه که با حضور مدیران ارشد مرکز مبادله ایران، بانک تجارت و هلدینگ خلیج فارس برگزار شد، نقشه راه تامین مالی ۶ شرکت بزرگ پتروشیمی کشور تدوین شد.

بر اساس مصوبات این جلسه، شرکت پتروشیمی بندرامام با انتشار ۱۵۰ میلیون یورو اوراق تا یک ماه آینده پیشتاز این طرح‌ها خواهد بود. همچنین شرکت‌های پتروشیمی پارس، الماس ماهشهر و هرمز هر یک با ۲۰۰ میلیون یورو، و شرکت‌های پالایش گاز هویزه و پتروشیمی دهدشت هر یک با ۱۰۰ میلیون یورو از این طریق تامین مالی خواهند شد.

در این نشست، مدیرعامل بانک تجارت با بررسی مسائل هر یک از طرح‌ها دستور لازم برای تسهیل شرایط تأمین مالی این شرکت‌ها را صادر کرد.

انتظار می‌رود با انتشار اوراق ۹۵۰ میلیون یورویی این ۶ طرح پتروشیمی، افق جدیدی در توسعه پایدار صنعت پتروشیمی و صادرات و ارزآوری این صنعت به وجود آید.

گفتنی است، پیش از این تأمین مالی ۳۱۰ میلیون یورویی شرکت‌های پالایش گاز بید بلند خلیج فارس، پتروشیمی نگین مهستان کنگان، پتروشیمی سروش مهستان عسلویه و پتروشیمی نخل آسماری از طریق انتشار اوراق مرابحه ارزی در مرکز مبادله ایران انجام شده است.