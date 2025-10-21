به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ عیسی روشن قلب گفت: در پی دریافت گزارش مردمی مبنی بر برنامه برگزاری جنگ احشام (ورزا جنگ) در روستا‌های بخش سنگر، برای حفظ نظم عمومی، آسایش ساکنان منطقه و جلوگیری از شرط بندی و قمار، مأموران انتظامی بخش سنگر، متهمان ۳۹، ۲۷ و ۵۱ ساله را که مقدمات برگزاری جنگ احشام را فراهم کرده بودند، دستگیر و به مراجع قضائی معرفی کردند.

وی با بیان اینکه این اقدام مصداق حیوان آزاری و کسب درآمد نامشروع از راه قمار و شرط بندی است، از مردم خواست در صورت اطلاع از هرگونه مورد مشابه، موضوع را از طریق سامانه فوریت‌های پلیسی ۱۱۰، گزارش دهند.