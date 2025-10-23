با حضور کارشناسان حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی و شرکت شهرک‌های صنعتی استان از تصفیه‌خانه شهرک صنعتی شماره ۳ ارومیه و چند واحد آلاینده مستقر در آن بازدید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه گفت: کارشناسان این اداره به‌همراه نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی و شرکت شهرک‌های صنعتی استان از تصفیه‌خانه شهرک صنعتی شماره ۳ ارومیه و چند واحد آلاینده مستقر در آن بازدید کردند.

مختار خانی در این‌باره اظهار کرد: در پی دستور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان برای بررسی وضعیت آلودگی واحد‌های شهرک صنعتی ۳، تیم مشترکی از کارشناسان سه دستگاه از محل بازدید و از بخش‌های مختلف شهرک نمونه‌برداری انجام دادند.

وی افزود: در جریان این بازدید، از خروجی تصفیه‌خانه شهرک، خروجی شرکت دهلر ایرانیان و ایستگاه پمپاژ نمونه‌برداری شد و نمونه‌ها جهت آنالیز به آزمایشگاه تخصصی اداره کل حفاظت محیط زیست استان ارسال گردید.

خانی خاطرنشان کرد: در پایان بازدید نیز نشستی در دفتر شرکت شهرک‌های صنعتی برگزار شد و اعضای حاضر راهکار‌های پیشنهادی برای رفع مشکلات زیست‌محیطی شهرک را مطرح کردند.