به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در وزن ۱۳۰ کیلوگرم فردین هدایتی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۹ بر صفر صبا چیلاشویلی از گرجستان را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. هدایتی در این مرحله با نتیجه ۹ بر صفر نوربولوت توکتوگونوف از قرقیزستان را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. وی در این دیدار با نتیجه ۴ بر صفر از سد لازلو دارابوس از مجارستان گذشت و به دیدار فینال راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۸ بر صفر رازمیک کوردیان از ارمنستان را مغلوب کرد و به مدال طلا دست یافت.