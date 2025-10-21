به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم ایران در پایان مسابقات ۴ وزن نخست توسط غلامرضا فرخی در وزن ۸۷ کیلوگرم و فردین هدایتی در وزن ۱۳۰ کیلوگرم به مدال طلا دست یافت.

نتایج نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:

در وزن ۶۳ کیلوگرم، محمدجواد ابوطالبی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۳ بر ۱ مغلوب ضیا باباشوف از آذربایجان شد و با توجه به حضور حریفش در دیدار فینال، به گروه بازنده‌ها رفت. ابوطالبی در این گروه در دور اول با نتیجه ۷ بر صفر میروتو توکوهیگا از ژاپن را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۶ بر ۳ مغلوب دروژی شونگورتسیکوف از روسیه شد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن ۷۷ کیلوگرم، اهورا بویری در دور نخست با نتیجه ۱۴ بر ۴ روکاس سپیوسکاس از لیتوانی را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۱۰ بر ۵ یلدوس کاملوف از قزاقستان را مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۲ بر ۱ مغلوب دونیورخون نکیبوف از ازبکستان شد و با توجه به شکست این کشتی گیر در مرحله نیمه نهایی، بویری از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن ۸۷ کیلوگرم، غلامرضا فرخی در دور اول با نتیجه ۸ بر صفر لاچین والیف از آذربایجان را مغلوب کرد. وی در دور دوم با نتیجه ۹ بر ۱ مرادجان علیمجانوف از ازبکستان را از پیش رو برداشت و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. فرخی در این دیدار با نتیجه ۸ بر صفر برابر لئون ریوالتا از ایتالیا پیروز شد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۹ بر صفر پایتون جاکوبسون از آمریکا را شکست داد و به دیدار فینال راه یافت. وی در دیدار فینال با نتیجه ۱۰ بر صفر ایوان چمیر از اوکراین را از پیش رو برداشت و به مدال طلا دست یافت.

در وزن ۱۳۰ کیلوگرم، فردین هدایتی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۹ بر صفر صبا چیلاشویلی از گرجستان را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. هدایتی در این مرحله با نتیجه ۹ بر صفر نوربولوت توکتوگونوف از قرقیزستان را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. وی در این دیدار با نتیجه ۴ بر صفر از سد لازلو دارابوس از مجارستان گذشت و به دیدار فینال راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۸ بر صفر رازمیک کوردیان از ارمنستان را مغلوب کرد و به مدال طلا دست یافت.

رده بندی انفرادی ۴ وزن نخست به شرح زیر است:

۶۳ کیلوگرم: ۱- ضیا باباشوف (آذربایجان) ۲- ویتالی اریومنکو (مولداوی) ۳- دورژی شونگورتسیکوف (روسیه) و ادهم عبدو السید (مصر) ... ۹- محمدجواد ابوطالبی (ایران)

۷۷ کیلوگرم: ۱- عرفان میرزویف (اوکراین) ۲- تموری اروجونیکیدزه (گرجستان) ۳- الکساندر سولووی (مولداوی) و لونت لوای (مجارستان) ... ۹- اهورا بویری (ایران)

۸۷ کیلوگرم: ۱- غلامرضا فرخی (ایران) ۲- ایوان چمیر (اوکراین) ۳- ریتون جاکوبسن (آمریکا) و آچیکو بولکوادزه (گرجستان)

۱۳۰ کیلوگرم: ۱- فردین هدایتی (ایران) ۲- رازمیک کوردیان (ارمنستان) ۳- لازلو دارابوس (مجارستان) و الکساندر ملیخوف (روسیه)

در پایان مسابقات ۴ وزن نخست، تیم ایران با ۵۸ امتیاز در جایگاه نخست قرار دارد و تیم‌های اوکراین با ۵۱ امتیاز و گرجستان با ۴۵ امتیاز دوم و سوم هستند.