کسب دو مدال طلا توسط نمایندگان آذربایجان شرقی در مسابقات مهارت
حسن صفری و علی علیزاده نمایندگان آذربایجان شرقی در بیست و دومین دوره مسابقات ملی مهارت موفق به کسب مدالهای طلای کشوری در رشتههای امنیت سایبری و صنایع غذایی شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،مهدی کاظمی رئیس مرکز آموزش فنی و حرفهای اسکو گفت: مسابقات ملی مهارت همه ساله در سه مرحله شهرستانی، استانی و کشوری و با حضور نوجوانان زیر ۲۱ سال برگزار میشود و مدالآوران مرحله کشوری به مسابقات جهانی راه مییابند.
وی خاطرنشان کرد:در سال ۱۴۰۴ با برگزاری مراحل شهرستانی و استانی حسن صفری و علی علیزاده به عنوان نمایندگان استان آذربایجان شرقی به مرحله کشوری مسابقات که میزبانی آن بر عهده استان اصفهان بود اعزام شدند و در نخستین حضور خود موفق به کسب مدال طلای رشتههای امنیت سایبری و صنایع غذایی شدند.
کاظمی با بیان اینکه هدف از برگزاری المپیاد ملی مهارت شناسایی نخبگان و استعدادیابی نوجوانان است گفت:از جوانان و نوجوانان علاقهمند شهرستان اسکو دعوت می شود تا با پیگیری اطلاعیههای ثبتنام در دورههای آینده این مسابقات شرکت کنند.
گفتنی است که مرحله جهانی این دوره از مسابقات در کشور چین برگزار خواهد شد.