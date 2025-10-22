پخش زنده
رئیس اداره امور زنان سازمان منطقه آزاد کیش از برگزاری دورههای آموزشی توانمندسازی مربیان و معلمان حوزه کودک و نوجوان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، زهرا حسین زاده، افزود: توجه به حوزههای کودکان و نوجوانان از دغدغه های اصلی سازمان است و دورههای آموزشی با هدف ارتقای کیفی و مهارتهای ارتباطی مربیان، معلمان و گروههای فعال در این حوزه برگزار شده است.
او افزود: این دورهها با هدف افزایش توانمندیهای ارتباطی و آموزشی مربیان و معلمانی است که با گروههای سنی کودکان و نوجوانان و بهویژه دانشآموزان در ارتباط هستند.
رئیس اداره امور زنان سازمان منطقه آزاد کیش، گفت: دورههای آموزشی سهروزه هستند و با توجه به استقبال شرکتکنندگان از محتوای آموزشی و فضای تعاملی دوره، برگزاری آنها تا پایان سال تحصیلی در دستور کار قرار دارد.