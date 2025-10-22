در مراسمي با حضور فعالان بازرگاني، از مجوزهاي بي نام، رونمايي و کانون بانوان بازرگان افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی دو هفته از برگزاری همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری در خراسان شمالی گذشته، اما اثرات و بازخوردهای آن همچنان ادامه دارد. برخی از برگزارکنندگان این رویداد دور هم جمع شدند تا از نتایج این همایش بگویند.

همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری با حضور مدیران ملی و فعالان اقتصادی برگزار شد؛ رویدادی که هدف آن جذب سرمایه و معرفی ظرفیت‌های بکر استان بود.

در این همایش، ده‌ها فرصت جدید در حوزه معدن، کشاورزی و گردشگری معرفی شد و نشست‌های متعددی برای هم‌افزایی بخش خصوصی و دولتی شکل گرفت.

قرار است به زودی همایشی برای تجلیل از افرادی که برای بهتر برگزار شدن این همایش تلاش کردند برگزار شود.

۷ درصد مجوزهای بی نام صادرشده در کشور متعلق به استان خراسان شمالی است.