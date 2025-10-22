امروز: -
نسخه اصلی
عکس » خبری
دریافت تصاویر

سومین روز جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران

سومین روز از چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، سه شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۴ با بازدید سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از روند اجرایی جشنواره در پردیس سینمایی ایران‌مال تهران دنبال شد.
عکاس :زهرا صباغی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ - ۰۸:۴۳
برچسب ها: جشنواره فیلم کوتاه ، سیدعباس صالحی ، ایران مال
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 