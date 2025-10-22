سومین روز از چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، سه شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۴ با بازدید سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از روند اجرایی جشنواره در پردیس سینمایی ایران‌مال تهران دنبال شد.

عکاس : زهرا صباغی