کارشناسان برجسته سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه، اقدامات نظامی آمریکا در دریای کارائیب و حملات مرگبار به کشتی‌ها در سواحل ونزوئلا را «نقض حاکمیت ملی ونزوئلا و منشور سازمان ملل» خواندند و هشدار دادند که این عملیات می‌تواند پیامد‌های خطرناکی برای صلح و امنیت منطقه داشته باشد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، سه کارشناس برجسته سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای مشترک، استقرار نظامی ایالات متحده در دریای کارائیب و عملیات مرگبار این کشور علیه کشتی‌ها در سواحل ونزوئلا را به شدت محکوم کردند.

این کارشناسان اعلام کردند که این اقدامات که به بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر انجام شده، نقض آشکار حاکمیت ملی ونزوئلا و منشور سازمان ملل متحد به شمار می‌رود.

در این بیانیه که از سوی جورج کاتروگالوس (کارشناس ارتقای نظم بین‌المللی دموکراتیک)، بن سائول (گزارشگر ویژه مبارزه با تروریسم و حقوق بشر) و موریس تیدبال-بینز (گزارشگر ویژه اعدام‌های فراقضایی) امضا شده، آمده است:

این اقدامات تشدید بسیار خطرناکی را به همراه دارد که پیامد‌های جدی برای صلح و امنیت در منطقه کارائیب خواهد داشت.

آنها تأکید کردند که استفاده از نیروی مرگبار در آب‌های بین‌المللی بدون هیچ مبنای قانونی، حقوق بین‌الملل دریا‌ها را نقض می‌کند و مصداق اعدام فراقضایی است. کارشناسان سازمان ملل همچنین افزودند که آماده‌سازی برای هرگونه اقدام نظامی، اعم از پنهان یا مستقیم، علیه یک کشور مستقل «نقض جدی‌تری از منشور سازمان ملل متحد» محسوب می‌شود.

کاتروگالوس، سائول و تیدبال-بینز با اشاره به سابقه طولانی مداخلات خارجی در آمریکای لاتین، هشدار دادند که این تاریخ» نباید تکرار شود. آن‌ها از ایالات متحده خواستند که فورا به حملات و تهدید‌های غیرقانونی خود پایان دهد، به قوانین بین‌المللی احترام بگذارد و تعهد خود را به اصول چندجانبه‌گرایی مجدداً تأیید کند.