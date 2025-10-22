به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن، جیانگ بین، سخنگوی وزارت دفاع چین در واکنش، به تجاوز هواپیمای نظامی استرالیا به حریم هوایی جزایر شی‌شا چین با بیان اینکه ​وزارت دفاع استرالیا اخیراً با انتشار بیانیه‌ای مدعی شده که روز ۲۷ مهرماه (۱۹ اکتبر)، یک هواپیمای گشت «پی- ۸‌ای» (P-۸A) نیرو هوایی این کشور هنگام پرواز بر فراز آسمان دریای جنوب چین با «تعامل غیرایمن و غیرحرفه‌ای» یک فروند هواپیمای چینی مواجه شده و به سویش شلیک هشدار انجام گرفته که «برای هواپیمای استرالیایی و سرنشیانش خطرناک» بوده است ​​گفت:​​ استرالیا در این بیانیه ​​واقعیت‌ها را وارونه جلوه داده​​ و ​​تقصیر را به گردن چین انداخته است. این بیانیه قصد دارد اقدامات خلاف قانون هواپیمای نظامی استرالیا و تجاوز آن به حریم هوایی چین را پنهان کند. ما از این موضوع به شدت ناخشنود هستیم​​ و ​​به صورت رسمی​​ اعتراض خود را به استرالیا اعلام می‌کنیم.

وی تأکید کرد: ​​نیرو‌های نظامی ناحیه جنوبی ارتش آزادی‌بخش خلق چین​​ با سازمان‌دهی مناسب، هواپیمای نظامی استرالیا را پس از تجاوز به حریم هوایی ​​جزایر شی‌شا​​ چین، ​​با قاطعیت متوقف و از منطقه به بیرون هدایت کرده‌اند. تمام اقدامات این نیروها، ​​مشروع، قانونی، حرفه‌ای و متناسب​​ بوده است. این مقام نظامی چین تاکید کرد: استرالیا با ​​تجاوز به حریم هوایی چین دست به یک اقدام تحریک‌آمیز زده است، اما در عوض می‌خواهد اقدامات قانونی چین را «غیرایمن» و «غیرحرفه‌ای» بنامد. این ​​ادعا‌های نادرست و گمراه‌کننده​​ در هیچ کجا قابل قبول نیستند.

سخنگوی وزارت دفاع چین گفت: ما از استرالیا می‌خواهیم که فوراً ​​از تجاوز، تحریک و هیاهوی تبلیغاتی دست بردارد و ضمن محدود کردن اقدامات نیرو‌های هوایی و دریایی خود در خط مرزی، از آسیب رساندن به روابط چین و استرالیا و ارتش‌های دو کشور جلوگیری کند. ارتش چین همچنان با اتخاذ اقدامات لازم و دفاع قاطع از ​​حاکمیت و امنیت ملی کشور، ​​از صلح و ثبات منطقه محافظت خواهد کرد.