سخنگوی وزارت دفاع چین به استرالیا هشدار داد از تجاوز، تحریک و هیاهوی تبلیغاتی دست بردارد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن، جیانگ بین، سخنگوی وزارت دفاع چین در واکنش، به تجاوز هواپیمای نظامی استرالیا به حریم هوایی جزایر شیشا چین با بیان اینکه وزارت دفاع استرالیا اخیراً با انتشار بیانیهای مدعی شده که روز ۲۷ مهرماه (۱۹ اکتبر)، یک هواپیمای گشت «پی- ۸ای» (P-۸A) نیرو هوایی این کشور هنگام پرواز بر فراز آسمان دریای جنوب چین با «تعامل غیرایمن و غیرحرفهای» یک فروند هواپیمای چینی مواجه شده و به سویش شلیک هشدار انجام گرفته که «برای هواپیمای استرالیایی و سرنشیانش خطرناک» بوده است گفت: استرالیا در این بیانیه واقعیتها را وارونه جلوه داده و تقصیر را به گردن چین انداخته است. این بیانیه قصد دارد اقدامات خلاف قانون هواپیمای نظامی استرالیا و تجاوز آن به حریم هوایی چین را پنهان کند. ما از این موضوع به شدت ناخشنود هستیم و به صورت رسمی اعتراض خود را به استرالیا اعلام میکنیم.
وی تأکید کرد: نیروهای نظامی ناحیه جنوبی ارتش آزادیبخش خلق چین با سازماندهی مناسب، هواپیمای نظامی استرالیا را پس از تجاوز به حریم هوایی جزایر شیشا چین، با قاطعیت متوقف و از منطقه به بیرون هدایت کردهاند. تمام اقدامات این نیروها، مشروع، قانونی، حرفهای و متناسب بوده است. این مقام نظامی چین تاکید کرد: استرالیا با تجاوز به حریم هوایی چین دست به یک اقدام تحریکآمیز زده است، اما در عوض میخواهد اقدامات قانونی چین را «غیرایمن» و «غیرحرفهای» بنامد. این ادعاهای نادرست و گمراهکننده در هیچ کجا قابل قبول نیستند.
سخنگوی وزارت دفاع چین گفت: ما از استرالیا میخواهیم که فوراً از تجاوز، تحریک و هیاهوی تبلیغاتی دست بردارد و ضمن محدود کردن اقدامات نیروهای هوایی و دریایی خود در خط مرزی، از آسیب رساندن به روابط چین و استرالیا و ارتشهای دو کشور جلوگیری کند. ارتش چین همچنان با اتخاذ اقدامات لازم و دفاع قاطع از حاکمیت و امنیت ملی کشور، از صلح و ثبات منطقه محافظت خواهد کرد.