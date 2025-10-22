به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، عباس نجفی در حاشیه بازدید از واحد‌های بسته‌بندی، از توقیف و معدوم‌سازی بخش عمده‌ای از محموله مرغ‌های فاسد در یکی از شرکت‌های واقع در شهرک صنعتی بوعلی خبر داد.

او افزود: بخش نخست این محموله معدوم شد و با توجه به محدودیت ظرفیت کوره معدوم‌سازی، مقرر شد باقی‌مانده محموله در روز‌های آینده نابود شود.

دادستان استان همدان تأکید کرد: از کل محموله کشف‌شده، حدود ۵۸۸ کیلوگرم نیز دارای تاریخ مصرف بود که به‌منظور بررسی دقیق‌تر، نمونه‌برداری از آنها انجام گرفت تا نتایج کارشناسی وضعیت سلامت آنها را مشخص کند.

نجفی با تاکید بر ضرورت صیانت از سلامت عمومی جامعه تصریح کرد: سلامت و امنیت غذایی مردم خط قرمز دستگاه قضایی است و با هرگونه تخلف در این زمینه برخورد قانونی و بدون اغماض صورت خواهد گرفت.