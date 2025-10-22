به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، به نقل از رسانه‌های انگلیس، لندن هدف از این تصمیم خود را تسهیل روابط مستقیم با آنچه دولت جدید سوریه خوانده دانست و افزود: این همکاری‌ها در چارچوب اولویت‌های سیاست خارجی و داخلی و در بخش‌های مختلف از جمله در حوزه‌های مبارزه با تروریسم، مهاجرت و انهدام تسلیحات شیمیایی خواهد بود.

انگلیس که روابط دیپلماتیک خود را ۱۴ سال پیش و هنگام استقرار دولت قانونی سوریه در زمان بشار اسد قطع کرده بود از حدود چهار ماه پیش و پس از روی کار آمدن یکی از شاخه‌های القاعده در سوریه برقرار کرده و از سر گرفته است.

وزارت کشور انگلیس هم در بیانیه‌ای اعلام کرد، این تصمیم پس از دریافت نظر مشورتی نهاد‌های امنیتی گرفته شده است و در صورت لزوم هرگونه تصمیم مشابه در آینده نیز بر اساس ملاحظات امنیت ملی بازنگری خواهد شد.

در این بیانیه آمده است بر اساس تصمیم جدید، مقررات قانون مبارزه با تروریسم مصوب سال دو هزار درباره سازمان‌های تروریستی، از این پس «هیئت تحریرالشام» را شامل نمی‌شود و با حذف نام این گروه از فهرست گروه‌های تروریستی انگلیس، شمار گرو‌ه های در فهرست سازمان‌های تروریستی انگلیس به ۸۳ گروه و سازمان کاهش یافته است.