نمایندگان تنیس روی میز کشورمان در رده‌های سنی رقابت‌های انفرادی کانتندر جوانان دبی، با کسب پیروزی‌های خود در مرحله گروهی، جواز حضور در جدول حذفی را به دست آوردند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در نخستین روز رقابت‌های تنیس روی میز کانتندر جوانان دبی، نمایندگان نوجوان و جوان کشورمان از مرحله گروهی این رقابت‌ها به جدول حذفی صعود کردند.

در رده سنی زیر ۱۷ سال دختران، کیانا بازمانی با یک پیروزی و یک شکست با تفاضل بهتر از هم گروهی‌های خود به عنوان صدرنشین گروه، راهی مرحله حذفی شد.

در بخش پسران زیر ۱۷ سال، فراز شکیبا با دو برد قاطع و بدون شکست به‌عنوان نفر اول گروه صعود کرد، عرشیا لرستانی نیز با یک پیروزی برابر نماینده امارات به جدول اصلی راه یافت، همچنین محمدسبحان یحیایی با کسب دو برد و یک شکست، در جایگاه دوم قرار گرفت و صعود خود را قطعی کرد.

در رده سنی زیر ۱۳ سال پسران نیز نیکان شیروانی با کسب دو برد پیاپی و بدون از دست دادن حتی یک دست، مقتدرانه به‌عنوان نفر اول گروه راهی جدول حذفی شد و محمدمهدی سبزواری نیز با یک پیروزی و یک شکست به مرحله حذفی راه یافت.

نمایندگان کشورمان با سرمربیگری مهران احدی و سرپرستی امین شیروانی در این رقابت‌ها حضور پیدا کرده‌اند.

رقابت‌های کانتندر جوانان امارات ۲۹ مهر تا ۲ آبان در دبی در حال برگزاری است.