بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات شمالی و شرقی هرمزگان ناپایداری جوی موقتی پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: در مناطقی از بشاگرد و حاجی آباد رگبار پراکنده باران و رعد وبرق گاهی افزایش لحظهای سرعت باد دور از انتظار نیست.
مجتبی حمزه نژاد افزود: شرایط برای رفت و آمدهای دریایی مساعد پیش بینی میشود و بعدازظهر با توجه به وزش باد سطحی جنوب غربی، تنگه هرمز کمی مواج است.
وی گفت: روزهای پایانی هفته تنگه هرمز و دریای عمان در بعدازظهر با وزش بادهای جنوب غربی متلاطم میشود.
حمزه نژاد افزود: تا پایان هفته دما در بیشتر مناطق یک تا دو درجه افزایش مییابد.