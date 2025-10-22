تفاهم نامه مشترک اقتصادی بین دو کشور ایران و افغانستان در اختتامیه نخستین نمایشگاه فرصت‌های مشترک تجارت و سرمایه‌گذاری ایران و افغانستان در خراسان جنوبی به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، تفاهم نامه‌هایی در حوزه کشت فراسرزمینی، گردشگری سلامت، معدن و سایر حوزه‌ها منعقد شد که آغازی بر تجارت گسترده‌تر بین دو کشور است.

در اختتامیه نمایشگاه فرصت‌های مشترک تجارت و سرمایه‌گذاری ایران و افغانستان از غرفه‌های جهاد کشاورزی، افغانستان، چین و قزوین و همچنین صداو سیمای استان برای انعکاس ملی و استانی این نمایشگاه قدردانی شد.

استاندار در اختتامیه نخستین نمایشگاه فرصت‌های مشترک تجارت و سرمایه‌گذاری ایران و افغانستان در این نمایشگاه، از برنامه ریزی برای برگزاری نمایشگاه بعدی توانمندی‌های استان در یکی از استان‌های کشور افغانستان خبر داد و گفت: ما باید داشته‌های خود را فراتر از مرز‌های جغرافیایی معرفی کنیم تا بازار‌های تازه‌ای برای محصولات استراتژیک استان مانند زرشک، زعفران و عناب ایجاد شود.

هاشمی با قدردانی از تلاش‌های بخش خصوصی، اتاق‌های بازرگانی و دستگاه‌های اجرایی استان در برگزاری این رویداد افزود: این نمایشگاه نتیجه ماه‌ها برنامه‌ریزی و جلسات مشترک بود و در واقع پایان کار نیست، بلکه نقطه آغاز حرکت جدی در توسعه روابط تجاری و سرمایه‌گذاری مشترک با کشور افغانستان است.

استاندار خراسان جنوبی به اجرای پروژه راه فراه–ماهیرود پس از ۱۷ سال توقف اشاره کرد و گفت: این مسیر به طول ۱۱۷ کیلومتر، اکنون بیش از ۷۰ درصد پیشرفت دارد و امیدواریم در اوایل سال آینده به بهره‌برداری برسد چراکه اجرای این پروژه موجب رشد قابل توجه صادرات و واردات میان دو کشور خواهد شد.

هاشمی از سرمایه‌گذاری ۵۱ طرح مشترک با سرمایه‌گذاران افغانستانی در منطقه ویژه اقتصادی بیرجند طی یک سال گذشته خبر داد و گفت: مجموع سرمایه‌گذاری‌ها در این طرح‌ها بیش از ۱۸ همت بوده و بدون تردید سال آینده شاهد تحولات اقتصادی چشمگیری در استان خواهیم بود.

وی با اشاره به صدور ۱۱ هزار و ۵۰۰ کارت تجاری برای مرزنشینان چهار شهرستان زیرکوه، نهبندان، سربیشه و درمیان افزود: این اقدام علاوه بر رونق تجارت مرزی، منبع درآمد پایداری برای خانواده‌های مرزنشین فراهم کرده است.

به گفته وی در یک سال گذشته بیش از ۱۷ همت اعتبار به پروژه‌های عمرانی استان تزریق شده و دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای دو بانده کردن جاده‌های استان اختصاص یافته است و علاوه برآن پروژه راه‌آهن چابهار–زاهدان–خراسان جنوبی–خراسان رضوی به‌عنوان بزرگ‌ترین ابرپروژه شرق کشور با سرعت در حال اجراست و امیدواریم به زودی شاهد به صدا درآمدن سوت قطار در استان باشیم.

استاندار خراسان جنوبی از پخش برنامه پرمخاطب «ایران‌جان» ویژه این استان در آبان‌ماه از شبکه‌های سراسری صدا و سیما خبر داد و گفت: این برنامه فرصت ارزشمندی برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری، کشاورزی و معدنی استان در سطح ملی است.

هاشمی افزود: خراسان جنوبی با دارا بودن بیش از ۸۲۰ معدن، ۵۴ نوع ماده معدنی از مجموع ۷۴ نوع شناسایی‌شده کشور، دوهزار و ۶۰۰ اثر میراثی و ۱۰ اثر ثبت جهانی، از استان‌های دارای ظرفیت‌های استثنایی در کشور است و باید از خام‌فروشی معادن و محصولات کشاورزی جلوگیری کنیم.

وی با تأکید بر ضرورت توسعه صنایع فرآوری و تکمیلی در بخش معدن و کشاورزی گفت: ۹۸ درصد زرشک جهان به همت ۷۵ هزار کشاورز این استان تولید می‌شود و شایسته است که با ایجاد واحد‌های فرآوری، ارزش افزوده این محصولات در خود استان محقق شود.