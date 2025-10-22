به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، بر اساس برنامه زمانبندی انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی کشور، مهلت استعفای داوطلبان انتخابات شورای اسلامی روستا از مورخ ۲۴ تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴ است.

ثبت‌نام از داوطلبان عضویت در شورای اسلامی روستا از روز جمعه ۲۴ بهمن ۱۴۰۴ تا روز پنجشنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ جمعاً به مدت ۷ روز خواهد بود.

ارائه گواهی عدم سوء پیشینه که از تاریخ صدور آن بیش از سه ماه نگذشته باشد، برای تمامی داوطلبان شورا‌های اسلامی کشور در هنگام ثبت نام الزامی است، لذا داوطلبان انتخابات شورای اسلامی روستا می‌توانند از تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی یا سامانه جامع خدمات الکترونیک قضایی به نشانی (https://www.adliran.ir/) و همچنین دفاتر پلیس ۱۰+ نسبت به اخذ گواهی مذکور اقدام کنند.

انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر و روستا جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.