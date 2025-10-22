پویش «سلامتی را قدم بزن» با هدف ترویج تحرک بدنی و ارتقای سلامت کارکنان دستگاه‌های اجرایی، برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، پویش «سلامتی را قدم بزن» با هدف ترویج تحرک بدنی و ارتقای سلامت کارکنان دستگاه‌های اجرایی، به همت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و با حضور کارکنان ادارات مستقر در محدوده میدان راه‌آهن و استانداری برگزار شد.

دکتر شریفی سرپرست معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در این برنامه گفت: کم‌تحرکی یکی از مهم‌ترین عوامل خطر در بروز بیماری‌های غیرواگیر از جمله دیابت، فشار خون بالا و بیماری‌های قلبی است. بر اساس آخرین پیمایش‌های ملی، بیش از ۵۰ درصد افراد بالای ۳۰ سال در استان یزد فعالیت بدنی کافی ندارند.

وی افزود: با توجه به شیوع کم‌تحرکی، تلاش می‌شود با اجرای برنامه‌های ساده و اثرگذار مانند پویش‌های پیاده‌روی و ورزش‌های گروهی، فرهنگ تحرک بدنی در میان مردم و کارکنان ادارات نهادینه شود.

سرپرست معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد تصریح کرد: در این برنامه، کارکنان چند دستگاه اداری پس از پیاده‌روی کوتاه، مجموعه‌ای از حرکات ورزشی سبک را انجام دادند که این فعالیت‌ها در کاهش مشکلات عضلانی و اسکلتی ناشی از کار طولانی پشت میز و استفاده مداوم از رایانه مؤثر است.

وی تأکید کرد: توسعه برنامه‌های ورزشی در محیط‌های کاری می‌تواند گامی مؤثر در ارتقای سلامت عمومی، افزایش نشاط کارکنان و کاهش هزینه‌های ناشی از بیماری‌های مرتبط با کم‌تحرکی باشد.