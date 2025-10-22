مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان گفت: در نیمه نخست سال جاری، بیش از ۱۰ میلیون و ۲۷۰ هزار تن کالا از بندر امام خمینی (ره) به خارج از کشور صادر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ابوطالب گرایلو اظهار کرد: طی این مدت ۱۰ میلیون و ۲۷۰ هزار تن انواع کالا شامل کالا‌های معدنی، فرآورده‌های نفتی، کود و ترکیبات شیمیایی، فلزات، مواد ساختمانی و محمولات کانتینری از بندر امام خمینی (ره) به مقاصد خارجی صادر شده است.

گرایلو افزود: بندر امام خمینی (ره) به‌عنوان وسیع‌ترین بندر ویژه اقتصادی کشور، با بهره‌مندی از ۴۱ پست اسکله و ظرفیت تخلیه و بارگیری سالانه تا ۶۰ میلیون تن، توانایی پهلودهی کشتی‌های اقیانوس‌پیما با تناژ ۱۰۰ هزار تن را دارد.

گرایلو تاکید کرد: این بندر به سامانه‌ای از تجهیزات مکانیزه شامل جرثقیل‌های دروازه‌ای، تاپ‌لیفت، لیفتراک، کشنده، لایروب، یدک‌کش و بارج‌های عملیاتی مجهز است که سرعت و ایمنی در انجام عملیات بارگیری را تضمین می‌کنند.

مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان ادامه داد: در بندر خرمشهر طی این مدت نزدیک به ۹۷۳ هزار تن کالا‌های صادراتی از جمله محموله‌های ساختمانی، معدنی و فلزی به کشور‌های مقصد ارسال شده و بندر آبادان نیز با حدود ۷۴ هزار تن صادرات شامل کالا‌های ساختمانی، نفتی، کشاورزی، دامی و منسوجات، سهم موثری در صادرات دریایی استان داشته است.

گرایلو خاطرنشان کرد: بنادر خوزستان با برخورداری از زیرساخت‌های لجستیکی یکپارچه، ظرفیت حمل‌ونقل ترکیبی و دسترسی ریلی و جاده‌ای به کریدور‌های ملی، نقشی راهبردی در تسهیل تجارت خارجی کشور ایفا می‌کنند و بندر امام خمینی (ره) در صدر این شبکه، به‌عنوان دروازه صادرات غیرنفتی جنوب ایران شناخته می‌شود.

بندر امام خمینی (ره) به‌عنوان بزرگ‌ترین بندر تجاری کشور در شمال خلیج فارس، در جنوب استان خوزستان و در مجاورت شهر بندر امام خمینی واقع شده است.