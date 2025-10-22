به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ سرپرست انجمن سینمای جوانان مهاباد گفت: نخستین دوره جامع فیلم‌سازی داستانی با حضور هنرجویان جوان در این شهرستان برگزار می‌شود.

ادریس محمودیان افزود: علاقمندان می‌توانند تا ۱۵ آبان ماه با مراجعه به دفتر انجمن سینمای جوانان مهاباد در این دوره ثبت‌نام کنند.

محمودیان اظهارکرد: این دوره شامل ۳۶۰ ساعت آموزش است که در چند مرحله و به صورت ترکیبی از مباحث تئوری و عملی ارائه می‌شود.

وی گفت: این دوره جامع فیلم‌سازی شامل چند مرحله آموزشی است و هنرجویان در طول دوره با اصول فیلم‌سازی داستانی، کارگردانی، فیلم‌برداری، تدوین و صدابرداری آشنا می‌شوند و در نهایت یک فیلم کوتاه ۵ تا ۱۵ دقیقه‌ای تولید خواهند کرد.

محمودیان، هدف از راه‌اندازی دفاتر انجمن سینمای جوانان ایران را تقویت آموزش ارزان و فراگیر فیلم‌سازی عنوان کرد تا استعداد‌های جوانان، حتی با محدودیت‌های مالی، بتوانند رشد و پرورش یابند.

سرپرست انجمن سینمای جوانان مهاباد اضافه کرد: برگزاری چنین دوره‌هایی در راستای عدالت فرهنگی و آموزشی، کشف استعداد‌های نوظهور و توسعه جریان فیلم‌سازی در استان‌های مختلف انجام می‌شود.

تاکنون بیش از سه هزار هنرجو در رشته‌های مختلف فیلم‌سازی، تدوین و عکاسی در انجمن سینمای جوانان مهاباد آموزش دیده‌اند و این انجمن هم‌اکنون دارای ۱۰۰ عضو فعال است.