به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با تأکید بر مصرف ایمن و درست گاز در فصل سرد سال گفت: بر اساس مصوبه هیأت وزیران، همه دستگاه‌های اجرایی موظف به کاهش حداقل ۲۰ درصدی مصرف گاز در دوره سرد سال هستند.

ابراهیم محسنی هماگرانی با اشاره به نقش اساسی در تأمین پایدار جریان گاز افزود: در راستای اجرای این مصوبه ملی، شرکت گاز استان اصفهان گروه‌های پایش و نظارت بر مصرف گاز دستگاه‌های اجرایی را تشکیل داده تا به طور مداوم وضعیت سامانه‌های گرمایشی و رعایت دمای آسایش را بررسی کنند و در صورت تخلف، اخطار قطع جریان گاز صادر می‌شود.

وی با تأکید بر رعایت نکات ایمنی در استفاده از وسایل گازسوز خانگی ادامه داد: مشترکان باید از دودکش‌های استاندارد، شیلنگ‌های مخصوص گاز با بست ایمن و کلاهک H استفاده کرده و از به‌کارگیری دودکش مشترک برای چند وسیله گازسوز خودداری کنند، تا از بروز حوادث ناگوار مانند گازگرفتگی جلوگیری شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با اشاره به خطر ناشی از استفاده نادرست از وسایل گازسوز، تصریح کرد: به‌کارگیری اجاق‌گاز برای گرمایش محیط بسیار خطرناک است و می‌تواند موجب انتشار گاز منوکسید کربن شود.

محسنی گفت: استفاده از هرگونه وسایل گرمایشی در فضای باز از جمله گرمایشی، تابشی و میز آتش در دوره سرد سال ممنوع است و با واحد‌های صنفی استفاده‌کننده از این وسایل برخورد قانونی انجام می‌شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با اشاره به شعار «زمستان باانضباط انرژی» افزود: همراهی مردم و دستگاه‌های اجرایی در مصرف ایمن و شایسته، ضامن گذر از زمستانی گرم، آرام و بدون قطعی گاز در استان اصفهان است.

وی از مردم خواست؛ در صورت بروز حوادث مرتبط با گاز و مشاهده موارد ناایمن و هرگونه تخلف مصرف گاز، با مرکز فوریت‌های گاز اصفهان به شماره‌تلفن ۱۹۴ تماس بگیرند.