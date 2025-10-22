غلامرضا فرخی در رقابت‌های کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان در صربستان، نشان طلا را به گردن آویخت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرخی در وزن ۸۷ کیلوگرم در دور نخست با نتیجه ۸ بر صفر لاچین والیف از آذربایجان را مغلوب کرد. سپس در دور دوم، با نتیجه ۹ بر ۱ مرادجان علیمجانوف از ازبکستان را از پیش رو برداشت و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت.

فرخی در این مرحله با نتیجه ۸ بر صفر لئون ریوالتا از ایتالیا را شکست داد و به نیمه نهایی صعود کرد. در نیمه نهایی نیز با نتیجه ۹ بر صفر پایتون جاکوبسون از آمریکا را مغلوب کرد و به دیدار فینال رسید.

وی در دیدار فینال با نتیجه ۱۰ بر صفر ایوان چمیر از اوکراین را از پیش رو برداشت و به نشان طلا دست یافت، تا قهرمانی خود را در این رقابت‌ها تثبیت کند.