به گزارش خبرگزاری صداوسیما، هیئت عالی رتبه عراقی به سرپرستی آقای قاسم الاعرجی مشاور امنیت ملی دولت عراق با حضور در ستاد کل نیروهای مسلح با امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی دیدار و گفتگو کردند.

امیر سرلشکر موسوی در ابتدا با تاکید بر برادری عمیق بین دو ملت، گفت: از مهم‌ترین نگرانی‌های آمریکایی‌ها، این اخوت و همدلی دو ملت ایران و عراق است که آثار و برکات این پیوند را دشمنان به خوبی درک کرده‌اند.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به نقشه شوم آمریکایی‌ها در اشغال عراق تصریح کرد: چنانچه تهاجمات اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا به جمهوری اسلامی ایران اتفاق نمی‌افتاد، شاید نیات آمریکا از کنترل فضای عراق برای همگان نمایان نمی‌شد.

سرلشکر موسوی بر ضرورت اجرایی شدن کامل توافقنامه امنیتی بین دو کشور تاکید کرد.

قاسم الاعرجی در ادامه نیز با تاکید بر اینکه ارتباطات خاص و عمیقی بین دو ملت ایران و عراق وجود دارد و هیچکس نمی‌تواند خدشه‌ای به آن وارد کند، گفت: در جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل که تعدادی از فرماندهان نظامی، دانشمندان و مردم بی‌گناه به شهادت رسیدند، برخلاف آنچه که دشمن انتظار داشت، مردم ایران با یکدلی و اتحاد در کنار نیروهای مسلح، دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران بودند و این انسجام، عظمت و بزرگی ملت ایران را به نمایش گذاشت.

مشاور امنیت ملی عراق با تاکید بر ارتقا سطح همکاری‌های نظامی، سیاسی و اقتصادی برای حفظ امنیت بیشتر در منطقه بر موضع دولت عراق و حکومت اقلیم بر اهمیت امنیت ایران تاکید کرد و گفت: ما نسبت به اجرای مفاد توافقنامه امنیتی با جمهوری اسلامی ایران متعهد هستیم.

قاسم الاعجری افزود: هیچ کشوری اجازه استفاده از حریم سرزمینی عراق برای اقدام بر علیه امنیت کشورهای همسایه بویژه جمهوری اسلامی ایران را ندارد. وزیر کشور حکومت اقلیم کردی عراق نیز که در این دیدار حضور داشت، بر عزم این حکومت برای پیگیری اجرای توافق‌نامه امنیتی بین دو کشور از جمله خلع سلاح گروه‌های مسلح ضد انقلاب در شمال عراق تاکید کرد و گفت: سرزمین اقلیم مبدا اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود.

