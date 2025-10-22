در نشست شورای مشارکت‌های مردمی شهرستان مهریز مصوب شد ۷۰۰ دستگاه بخاری به‌صورت رایگان در اختیار مددجویان و معلولان واجد شرایط قرار گیرد و مبلغ یک میلیارد ریال نیز برای تأمین هزینه‌های درمانی آنان اختصاص یابد.

اهدای ۷۰۰ بخاری و یک میلیارد ریال کمک درمانی به مددجویان مهریزی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در نشست شورای مشارکت‌های مردمی شهرستان مهریز با حضور مدیرکل بهزیستی استان یزد، فرماندار شهرستان و جمعی از خیران، مصوب شد ۷۰۰ دستگاه بخاری به‌صورت رایگان در اختیار مددجویان و معلولان واجد شرایط قرار گیرد و مبلغ یک میلیارد ریال نیز برای تأمین هزینه‌های درمانی آنان اختصاص یابد.

در این نشست که با حضور حمیدرضا هومنیان مدیرکل بهزیستی استان یزد، فرماندار مهریز، رئیس بهزیستی شهرستان و جمعی از خیرین نیک‌اندیش برگزار شد، آخرین وضعیت مشارکت‌های مردمی و اقدامات خیرخواهانه در حمایت از مددجویان بررسی و تصمیماتی در زمینه‌های معیشتی، اشتغال‌زایی و درمان اتخاذ شد.

هومنیان در این نشست با قدردانی از خیران شهرستان مهریز گفت: مهریز به‌حق شایسته عنوان «دارالخیّرین» است و همواره در عرصه خدمت به نیازمندان و حمایت از جامعه هدف بهزیستی پیشگام بوده است.

وی افزود: بر اساس مصوبات جلسه، ۷۰۰ نفر از مددجویان و معلولان واجد شرایط شهرستان مهریز در آستانه فصل سرد سال از بخاری رایگان برخوردار می‌شوند.

مدیرکل بهزیستی استان یزد ادامه داد: با هدف توانمندسازی و ایجاد اشتغال پایدار برای مددجویان، تسهیلات ویژه‌ای در حوزه اشتغال‌زایی برای شهرستان مهریز در نظر گرفته شده که به‌زودی از طریق بهزیستی توزیع می‌شود.

وی، همچنین از اختصاص حدود یک میلیارد ریال برای تأمین بخشی از هزینه‌های درمانی مددجویان خبر داد و گفت: این مبلغ با همکاری خیران و منابع بهزیستی صرف حمایت از درمان مددجویان نیازمند خواهد شد.

هومنیان با اشاره به ظرفیت بالای خیران مهریز اظهار داشت: با تکیه بر روحیه نوع‌دوستی و مشارکت اجتماعی مردم این شهرستان، در آینده نزدیک اقدامات مؤثری در زمینه تأمین مسکن و اشتغال معلولان نیز اجرا می‌شود.

وی در پایان با تقدیر از خیران فعال شهرستان تأکید کرد: مشارکت مردم و خیران در برنامه‌های بهزیستی، ضامن موفقیت طرح‌های اجتماعی و گسترش خدمات حمایتی در جامعه است.