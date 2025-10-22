تظاهرات خشونت بار و هرج و مرج آفرین در دوبلین پایتخت جمهوری ایرلند چند زخمی برجای گذاشت و خساراتی به خودرو‌های پلیس و اموال مردم وارد آورد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، به گفته منابع محلی، درگیری‌های معترضان با شعار‌های نژاد پرستانه و مهاجر ستیزانه با پلیس، زمانی آغاز شد که آنان قصد حمله به محل اقامت پناهجویان را داشتند.

این تظاهرات به خشونت کشیده شد و فروشگا‌های واقع در خیابان‌های اطراف کانون این تظاهرات به تعطیلی کشیده شدند.

پلیس اعلام کرد: معترضان، آجر و بطری و مواد آتش زا به سمت مأموران پرتاب کردند، خودروی پلیس را به آتش کشیدند و بالگرد پلیس را نیز با لیزر هدف قرار دادند. در جریان این درگیری‌ها دست کم دو افسر پلیس زخمی شدند.

پلیس ایرلند با خودرو‌های آب پاش تلاش کرد معترضان را متفرق کند.

شاهدان گفتند: پلیس تاکنون هفت نفر از مهاجمان را دستگیر کرده است.

این تظاهرات از دیروز و با حضور گروهی کوچکی در برابر محل اقامت شماری از پناهجویان و پس از ادعای تجاوز به یک دختر در نزدیکی این محل آغاز شد، اما به تدریج دامنه آن گسترش یافت و معترضان با شعار پناهجویان را اخراج کنید به محل اقامت آنان حمله ور شدند که پلیس مانع ورود آنان به ساختمان محل حضور مهاجران شد.

کمیسر پلیس دوبلین گفت: «این آشکارا یک اعتراض مسالمت‌آمیز نبود. اقدامات امشب را فقط می‌توان اوباشگری توصیف کرد. این یک گروه اوباش با قصد خشونت وارد خیابان‌ها شده بودند.»

جاستین کلی افزود: «ما اکنون روند شناسایی افرادی را که مرتکب جرم شده‌اند آغاز خواهیم کرد و همه کسانی را که در این خشونت‌ها دست داشته‌اند به سزای اعمالشان خواهیم رساند.»

به گزارش منابع محلی خیابان‌های اطراف کانون درگیری با استقرار نیرو‌های پلیس مسدود شده است و تردد افراد محدود شده است و با نظارت پلیس انجام می‌شود.

شماری از نمایندگان مجلس و مقامات ایرلند این واقعه را تکان دهنده و تاسف بار خواندند و از پلیس برای تلاش برای بازگرداندن نظم و امنیت قدردانی کردند.

وزیر دادگستری جمهوری ایرلند نیز با صدور بیانیه‌ای هرج و مرج ایجاد شده و وقایع خشونت بار اخیر را مغایر با ارزش‌های جامعه ایرلند و غیر قابل قبول دانست و گفت پناهجویان شایسته احترام و حضور در محیطی امنند و رفتار خشونت آمیز در این کشورتحمل نخواهد شد.

اکالاگن همچنین بر آمادگی دستگاه قضایی برای اقدام قاطع به منظور مجازات خشونت طلبان تاکید کرد.

نهاد‌های مدنی و فعالان حقوق مهاجران و پناهجویان در اروپا، بار‌ها از افزایش خشونت علیه پناهجویان و مهاجران در اروپا به ویژه اروپای غربی ابراز نگرانی کردند و درباره پیامد‌های قدرت گرفتن گروه‌های راست افراطی در این قاره هشدار دادند.

نهاد‌های مدنی پیش‌تر اعلام کردند خشونت نظام‌مند علیه پناهجویان و مهاجران در اروپا به طور بی سابقه‌ای افزایش یافته و در برخی کشور‌ها افزایش چند برابری داشته است که بخشی از آن ناشی از تحریک احزاب و گروه‌های راست افراطی است.

تازه‌ترین نظر سنجی منتشر شده نشان می‌دهد شصت درصد مهاجران و پناهجویان در جمهوری ایرلند گفته‌اند در مدت حضور خود دراین کشور با نوعی از جرایم ناشی از نفرت و رفتار نژاد پرستانه و تحقیر آمیز رو‌به‌رو بوده‌اند.