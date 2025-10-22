به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر عامل جمعیت هلال احمر خوزستان گفت: در اجرای این طرح که با مشارکت گسترده خیرین نیک‌اندیش و داوطلبان جمعیت هلال‌احمر در شهرستان‌های مختلف استان اجرا شد، ۴ هزار و ۹۴۴ بسته تحصیلی شامل نوشت‌افزار، کیف، لباس و سایر اقلام مورد نیاز، با ارزش ریالی بیش از ۱۲ میلیارد و ۴۳۰ میلیون ریال میان دانش‌آموزان مستعد در مناطق کم‌برخوردار توزیع شد.

دکتر حسن عبودی مزرعی افزود: طرح ارمغان مهر برای آینده‌سازان، یکی از برنامه‌های محوری جمعیت هلال‌احمر در حوزه بشردوستی و حمایتی است که با هدف ارتقای عدالت آموزشی و تقویت روحیه‌ی امید و خودباوری در میان دانش‌آموزان کم‌برخوردار اجرا می‌شود؛ این طرح، جلوه‌ای از پیوند انسان‌دوستی و حمایت از آینده‌سازان کشور است.

وی ادامه داد: جمعیت هلال‌احمر خوزستان همواره در کنار اقشار آسیب‌پذیر جامعه حاضر است و تلاش می‌کند با رساندن توان توانمندان به نیاز نیازمندان واجرای طرح‌های حمایتی، بخشی از نیاز‌های ضروری خانواده‌ها و دانش‌آموزان را برطرف کند؛ امروز هر بسته ارمغان مهر، پیام‌آور محبت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است که در چهره لبخند دانش‌آموزان متجلی می‌شود.