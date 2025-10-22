مهلت ثبت نام و انتخاب خودروهای وارداتی تا ۲ آبان ماه
ثبت نام خودروهای وارداتی با عرضه ۲ مدل خودرو تا جمعه دوم آبان ماه ادامه دارد. متقاضیان تا پایان امروز فرصت دارند حساب خود را به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان، وکالتی کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
؛ بر اساس اطلاعیه سامانه تخصیص خودروهای وارداتی متقاضیان تا دوم آبان ماه مهلت دارند با مراجعه به سامانه فروش خودروهای وارداتی به نشانی Salecars.ir
، ثبتنام و نسبت به انتخاب ۲ اولویت از سبد محصولات اعلامی اقدام کنند.
در این اطلاعیه مهلت بلوکه کردن یکی از حسابها به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان نیز تا پایان امروز ۳۰ مهر اعلام شده است.
در این دوره از عرضه خودروهای وارداتی تنها ۲ خودروی با نشان تجاری Zotye مدل ۵ DL به ارزش ۸۲۶ میلیون تومان و Changan مدل ۵۵ CS به ارزش یک میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان عرضه شده است.
پیش از این متقاضیان قبل از بلوکه کردن حسابها میتوانستند انواع و مدل خودروهای خارجی و قیمتها را مشاهده و مقایسه کنند و سپس اقدام به بلوکه کردن حساب کنند که در این دوره ۲ روز پس از اعلام مسدودی حساب، تنها ۲ مدل خودروی وارداتی عرضه شده است.
در نخستین دوره عرضه خودروهای وارداتی که در اواخر تیرماه امسال صورت گرفت، ۲۸ مدل خودروی خارجی بنزینی و هیبریدی به تعداد ۱۲ هزار دستگاه عرضه شد.
متقاضیان برای کسب اطلاعات تکمیلی به سایت جدید سامانه خودروهای وارداتی به آدرس Salecars.ir
مراجعه کنند.