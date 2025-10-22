پخش زنده
مجموعههای «داستان یک خانواده»، «تاکسی کدو» و فیلمهای «پدر و سرباز» و «شیفت عصر»، خبرهای امروز رسانه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «داستان یک خانواده» تا جمعه ساعت ۲۱:۱۵ از شبکه دو پخش میشود.
روابط خانوادگی و چالشهای تربیت فرزند در دنیای امروز موضوع این مجموعه است.
«تاکسی کدو»، هر روز ساعت ۱۳:۳۰ دقیقه از شبکه پویا پخش میشود.
این مجموعه با داستانهایی برگرفته از افسانههای کهن با هدف آموزش مهارتهای زندگی برای کودکان تولید شده است.
«پدر و سرباز»، امروز ساعت ۱۷، از شبکه نمایش پخش میشود.
این فیلم روایتی از استعمار مردم آفریقا از سوی فرانسه در جنگ جهانی اول است.
«شیفت عصر»، جمعه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار پخش میشود.
این فیلم محصول ۲۰۲۵، یک نوبت کاری و زندگی سرشار از تلاش یک پرستار را روایت میکند.