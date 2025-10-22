«تاکسی کدو»، در خبر‌های امروز رسانه

مجموعه‌های «داستان یک خانواده»، «تاکسی کدو» و فیلم‌های «پدر و سرباز» و «شیفت عصر»، خبر‌های امروز رسانه است.