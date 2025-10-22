پخش زنده
عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران با تاکید بر ضرورت تجدید نظر در روند اجرایی نوسازی بافت پیرامون حرم امام رضا (ع)، خواستار همت ملی و استانی برای تسریع و تحقق اهداف فرهنگی، تاریخی و اقتصادی این منطقه شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، بازآفرینی و نوسازی بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا(ع) که سالهاست به عنوان یکی از مهمترین طرح های توسعه شهری مشهد پیگیری میشود، نیازمند بازنگری جدی در سازوکارها و روشهای اجرایی است.
ساسان نورینمقدم، عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران، در گفتگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی گفت: با توجه به چالشهای متعدد، لازم است اقدامات جاری براساس طرحها و برنامههای مدون و بهروز شده صورت گیرد تا هم هویت تاریخی و فرهنگی حفظ شود و هم توسعه اقتصادی منطقه متناسب با نیازهای زائران و ساکنان اتفاق بیفتد.
وی با اشاره به تاریخچه اجرای طرحهای بازآفرینی این محدوده بیان داشت که در دهه ۷۰ با هدف مدیریت واحد میان نهادهای مختلف، سازمان مجری طرح شکل گرفت و همکاری بین وزارت مسکن وقت، آستان قدس رضوی و شهرداری مشهد برای اجرای این طرح آغاز شد.
نورینمقدم به اهمیت توجه به ارزشهای میراث فرهنگی، محورهای تشرف به حرم و هویت معنوی منطقه تاکید کرد و افزود: بافت پیرامون حرم امام رضا(ع) دارای بیش از صد اثر تاریخی و فرهنگی است که باید در روند بازآفرینی حفظ و احیا شوند.
همچنین این بافت محل برگزاری آیینها و مراسم معنوی متعددی است که بخشی از هویت مکانی و فرهنگی آن به شمار میآیند.
از سوی دیگر، وی ضرورت بازسازی اقتصاد خرد محلی را مورد توجه قرار داد و بیان کرد که کسبوکارهای کوچک متناسب با نیازهای زائران و ساکنان باید مورد حمایت و برنامهریزی دقیق قرار گیرند تا پویایی و سرزندگی به منطقه بازگردد. در این راستا طرح حریم رضوی که در سال ۱۳۹۹ توسط دانشگاه تهران تهیه و در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید، تلاش کرده است با رویکردی همهجانبه و جامع، چالشهای پیشین را رفع و چارچوبی روشن برای آینده منطقه ترسیم کند.
نورینمقدم تاکید کرد که اجرای سیاستهای بازآفرینی باید به سه بخش بافت نوسازی شده، بکر و در حال تغییر تقسیمبندی شود و برای هر بخش سازوکارهای اجرایی و قانونی مشخصی تعریف شود. همچنین وی به اهمیت تامین پارکینگهای مورد نیاز زائران اشاره و از مکاتبات آستان قدس با ریاستجمهوری برای تسریع در ساخت این زیرساختها خبر داد.